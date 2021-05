Lo scrive il sito del quotidiano di Hong Kong in lingua inglese 'South Chian Morning Post'

L’attivista di Hong Kong Joshua Wong Chi-fung è stato condannato a 10 mesi di carcere per aver preso parte a una veglia non autorizzata lo scorso anno per commemorare la repressione di Piazza Tiananmen del 1989. Lo scrive il sito del quotidiano di Hong Kong in lingua inglese ‘South Chian Morning Post’.

Anche tre consiglieri distrettuali – Lester Shum, 27 anni, Tiffany Yuen Ka-wai, 27 anni e Jannelle Rosalynne Leung, 26 anni – sono stati condannati per il loro ruolo nell’evento del 4 giugno a Victoria Park. Shum che ha ricevuto uan condanna a 6 mesi e Yuen e Leung a 4 ciascuno. I quattro si sono dichiarati colpevoli la scorsa settimana di aver consapevolmente preso parte a un’assemblea non autorizzata, reato punibile con pene fino a 5 anni di carcere.

