di maio

Seconda giornata della ministeriale esteri a Londra. In autoisolamento la delegazione indiana per casi di positività al virus

Dopo l’invito di Mario Draghi ieri ai turisti stranieri anche Luigi Di Maio riapre le porte dell’Italia. “In questa seconda giornata di G7 a Londra ribadirò ai miei omologhi che stiamo lavorando per accogliere turisti stranieri in Italia, in totale sicurezza. Siamo pronti a dargli il benvenuto nelle nostre incantevoli regioni”, ha scritto su Facebook il capo della Farnesina Luigi, nel secondo giorno della ministeriale esteri del G7.

“Ripartiamo dalle eccellenze italiane, valorizzando le nostre città e le competenze dei nostri artigiani.Stiamo riaprendo, con l’obiettivo di far ripartire il turismo e l’economia. Dobbiamo sostenere il settore turistico, commercianti, ristoratori. Dobbiamo fare impresa e creare lavoro. L’Italia è pronta, lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco, ma non abbassiamo la guardia”, ha aggiunto Di Maio.

Sul tavolo anche il tema dell’immigrazione

“Nelle conclusioni del G7 c’è il tema dell’immigrazione”, “l’Italia incassa una collaborazione sul tema libico dei flussi migratori che ci permetterà di gestire con i nostri partner un fenomeno epocale”, ha dichiarato il ministro degli Esteri a Londra per la la ministeriale del G7.

A Londra casi di Covid nella delegazione indiana

Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha smesso di partecipare di persona agli incontri del G7 a Londra, a causa di possibile esposizione al coronavirus. Lui stesso ha twittato che “ieri sera è stato informato di possibile esposizione a casi positivi di Covid-19. Come misura precauzioale, e per rispetto delle altre persone, ho deciso di assolvere ai miei impegni in modo virtuale”. Sky News ha riferito che la delegazione indiana è in autoisolamento, dopo che due membri sono risultati positivi al coronavirus. Il Foreign Office britannico non ha confermato se ci siano casi di positività.

I diplomatici del G7 s’incontrano a Londra per la prima volta di persona da due anni, osservando distanziamento sociale e restando separati da schermi durante gli incontri, con test quotidiani. Vari Paesi esterni sono stati invitati a partecipare, tra cui India, Corea del Sud, Australia e Sudafrica. In India è in corso una grave epidemia di Covid-19, con 382.315 casi confermati e 3.780 morti in 24 ore, dati che sono largamente considerati una sottostima. Il secondo giorno del G7 si concentra anche sulla disponibilità dei vaccini nel mondo.

