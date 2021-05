L’avvocato francese Juan Branco è stato accusato di stupro: secondo quanto riportato dai giornali francesi, venerdì scorso l’uomo è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza di 20 anni a seguito di un incontro che sarebbe avvenuto con il legale. La stampa francese svela tutti i dettagli che coinvolgono il caso di Branco, che è anche oggetto di un procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parigi. Branco è da sempre molto critico con le politiche del presidente francese Emmanuel Macron: è stato difensore di gilet gialli, ed è autore del libro ‘Crépuscule’ contro l’establishment francese.

Le autorità marocchine segnalano quindi un doppio atteggiamento da parte della stampa francese per quanto riguarda le vicende di violenza sessuale che coinvolgono Omar Radi e di Soulaiman Raissouni, accusati in Marocco proprio di stupro. Per la stampa francese i casi di stupro in Marocco sono solo “procedimenti politici implacabili” mentre in Francia, la storia delle vittime viene ascoltata, raccolta, rispettata, così come per il caso di Branco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata