La società aerospaziale americana di Elon Musk, SpaceX, ha lanciato con successo un altro dei suoi razzi riutilizzabili, per inviare in orbita 60 satelliti Internet. Il Falcon 9 riutilizzato è partito dalla stazione di Cape Canaveral in Florida alle 03:44 ora locale.

