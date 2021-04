(LaPresse) Continuano le ricerche del sottomarino scomparso da ormai due giorni nelle acque dell’Indonesia, al largo di Bali. In campo navi e anche elicotteri militari. La preoccupazione è che il sottomarino KRI Nanggala 402 sia affondato in acque troppo profonde per essere avvistato e recuperato.

