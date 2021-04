Sale la tensione tra Mosca e Kiev. Stati Uniti e Unione europea: "Siamo preoccupati"

(LaPresse) L’esercito russo sta conducendo una massiccia esercitazione in Crimea che coinvolge più di 60 navi della marina, oltre 10.000 soldati e circa 1.200 veicoli militari. La dimostrazione di forza arriva al culmine delle tensioni con l’Ucraina. L’esercitazione arriva tra le crescenti violazioni del cessate il fuoco nell’est dell’Ucraina e l’aumento delle truppe russe al confine che ha sollevato preoccupazioni in Usa ed Europa. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha volato in elicottero sopra il poligono di tiro di Opuk in Crimea per supervisionare l’esercitazione.

