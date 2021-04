Circa 250 vigili del fuoco volontari e cittadini sono impegnati per spegnere il rogo

(LaPresse) Maxi-incendio a Città del Capo sui pendii della famosa Table Mountain della città. Il rogo ha bruciato anche la storica biblioteca dell’università e costretto all’evacuazione diversi alcuni quartieri. Alimentate dai venti forti, le fiamme si sono diffuse attraverso la boscaglia verso il centro della città e le zone residenziali circostanti. Circa 250 vigili del fuoco volontari e cittadini sono impegnati per spegnere l’incendio e quattro di loro sono rimasti feriti. Un uomo è stato fermato con l’accusa di incendio doloso per aver appiccatogià incendi in passato, ha detto un funzionario della città, ma non è chiaro se sia responsabile anche di questo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata