L'accordo raggiunto durante la missione dell'inviato speciale Usa John Kerry a Shangai

Gli Stati Uniti e la Cina, i due maggiori responsabili delle emissioni di carbonio al mondo, hanno deciso di cooperare con altri paesi per frenare il cambiamento climatico, pochi giorni prima che il presidente Joe Biden ospiti un vertice virtuale dei leader mondiali per discutere la questione. L’accordo è stato raggiunto dall’inviato speciale degli Stati Uniti per il clima John Kerry e dalla sua controparte cinese Xie Zhenhua durante due giorni di colloqui a Shanghai, ha reso noto il Dipartimento di Stato. “Gli Stati Uniti e la Cina si sono impegnati a cooperare tra loro e con altri paesi per affrontare la crisi climatica, che deve essere affrontata con la serietà e l’urgenza che richiede”, si legge in una dichiarazione congiunta.

Il viaggio di Kerry a Shanghai è la prima missione di alto livello in Cina di un rappresentante statunitense da quando Biden è entrato in carica a gennaio. Da Shaghai, l’ex segretario di Stato è volato in Corea del Sud per colloqui. Biden ha invitato 40 leader mondiali, compreso il presidente cinese Xi Jinping, a un vertice il 22-23 aprile. Gli Stati Uniti e altri paesi dovrebbero annunciare obiettivi nazionali più ambiziosi per la riduzione delle emissioni di carbonio prima o durante l’incontro, insieme alla promessa di aiuto finanziario per gli sforzi per il clima da parte delle nazioni meno ricche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata