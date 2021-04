Il presidente parla alla nazione: "E' ora che le truppe americane tornino a casa"

Gli Stati Uniti cominceranno a ritirare le proprie truppe dall’Afghanistan “dal 1° maggio”. Lo ha annunciato il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione. “E’ tempo di porre fine alla guerra più lunga d’America. È ora che le truppe americane tornino a casa”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca che ha anche chiarito: “Il ritiro non sarà “precipitoso”, ma “responsabile, deliberato e sicuro”, e “coordinato con i nostri alleati e partner, che ora hanno più forze in Afghanistan di noi”. Infine Biden ha promesso: “Le truppe statunitensi, così come le forze schierate dai nostri alleati della Nato e partner operativi, si ritireranno dall’Afghanistan entro l’11 settembre, ma non perderemo di vista la minaccia terroristica”.

