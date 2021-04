Il 33enne ha ucciso 5 persone tra cui due bambni

L’uomo armato che ha ucciso cinque persone, tra cui un importante medico in South Carolina e due bambini (nipoti dell’uomo), è l’ex giocatore di football Phillip Adams. L’uomo si è ucciso dopo la mezzanotte con un’arma calibro 45. Lo ha reso noto l’Associated Press che cita una fonte informata sui fatti.

La fonte, che ha parlato ad AP a condizione di anonimato, ha riferito che i genitori dell’ex professionista della National Football League (Nlf) vivono vicino alla casa del medico ucciso a Rock Hill. La vittima in passato aveva curato il giocatore.

Adams, 33 anni, ha giocato come defensive back per diverse squadre NFL tra cui i San Francisco 49ers e gli Atlanta Falcons dopo aver militato al college per South Carolina State. La carriera di Adams è stata costellata anche da numerosi infortuni, tra cui una serie di commozioni cerebrali e una frattura alla caviglia sinistra.

