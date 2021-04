Così il premier nella sua prima visita ufficiale all'estero: "Immigrazione? Non è problema solo geopolitico ma anche umanitario"

(LaPresse) “E’ un momento unico per ricostruire, per guardare al futuro e per muoversi con celerità e decisione. Il prerequisito è che il cessate il fuoco continui e venga strettamente osservato. La sicurezza dei siti è un requisiti essenziale per poter procedere, mi sono state date rassicurazioni importanti”. Così il premier, Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro – definito straordinariamente soddisfacente – con il primo ministro libico, Abdel Hamid Mohamed Dabaiba. Poi sul tema immigrazione: “Noi esprimiamo soddisfazione per quello che fa la Libia, per i salvataggi. E nello stesso tempo aiutiamo e sosteniamo la Libia. Ma il problema non è solo geopolitico ma anche umanitario”.

