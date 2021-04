Spettacolari le immagini girate nella valle di Geldinga

Vapore e lava sgorgano da una nuova spaccatura nel vulcano islandese che ha iniziato a eruttare il mese scorso. La nuova fessura lunga circa 500 metri è stata individuata a circa un km dal sito originale dell’eruzione nella valle di Geldinga. L’area è stata immediatamente evacuata. L’ufficio meteorologico islandese ha affermato che la nuova attività vulcanica non dovrebbe influenzare il traffico nel vicino aeroporto di Keflavik. Il vulcano sulla penisola di Reykjanes nel sud-ovest dell’Islanda è tornato in attività il 20 marzo dopo che in tre settimane erano stati registrati decine di migliaia di terremoti nell’area.

