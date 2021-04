Capitol Hill è stata messo in lockdown a seguito degli spari, il che significa che non è possibile entrare né uscire dagli edifici

Un’auto lanciata contro un posto di blocco davanti al Campidoglio a Washington. Due agenti sono stati feriti. Ucciso il conducente raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, sparati dai poliziotti. Secondo la ricostruzione fornita dalle due fonti ad AP, dopo che l’auto ha investito i due agenti al posto di blocco, il conducente è sceso dal veicolo brandendo un coltello e le autorità hanno esploso colpi. Non è chiaro quale degli agenti abbia sparato contro il sospetto. Il posto di blocco di solito è usato in settimana da senatori e staff. Il Congresso è attualmente in pausa. Capitol Hill è stata messo in lockdown a seguito degli spari, il che significa che non è possibile entrare né uscire dagli edifici.

