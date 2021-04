Decine di fedeli si sono radunati con mascherine e nel rispetto del distanziamento

La Basilica del Sacro Cuore in Francia ha celebrato il Venerdì Santo con l’arcivescovo di Parigi Michel Aupetit che porta la croce in processione intorno all’iconica chiesa in cima alla collina di Montmartre. Decine di fedeli si sono radunati nei giardini e all’interno della Basilica, indossando mascherine e rispettando il distanziamento. Quest’anno il governo ha permesso le celebrazioni pasquali a Parigi, dopo che gli eventi dell’anno scorso sono stati fortemente ridotti a causa della pandemia.

