L'aggressore ferito dalla polizia

(LaPresse) Quattro persone, tra le quali un bambino, sono morte in una sparatoria in California, a sud di Los Angeles, a Orange, avvenuta in un edificio per uffici. C’è anche una persona ferita. L’uomo che ha fatto fuoco è stato ferito durante l’azione della polizia. Il luogo della sparatoria è sulla Lincoln Avenue.

