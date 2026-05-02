Editoria, il 4 maggio il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: ecco chi sono i premiati

Si terrà il prossimo 4 maggio 2026, nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri di Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026, appuntamento di rilievo dedicato alla valorizzazione del giornalismo come strumento essenziale di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea.

L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, a ulteriore testimonianza del rilevante valore istituzionale dell’evento.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Premio rinnova il proprio impegno nel promuovere un’informazione libera, responsabile e di qualità, rafforzando il ruolo dei media come ponte tra culture, istituzioni e società.

Il Premio promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo

Promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, il Premio rappresenta un’importante occasione di incontro tra professionisti dell’informazione, istituzioni e società civile, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra i popoli e la cooperazione internazionale.

Nel corso della cerimonia saranno premiate autorevoli personalità del giornalismo italiano e internazionale che si sono distinte per professionalità, etica, indipendenza e qualità dell’informazione.

Il Presidente dell’iniziativa, Dündar Kesapli, ideatore e promotore del Premio, ha dichiarato: “Riteniamo che il giornalismo continui a svolgere un ruolo fondamentale nelle società contemporanee. In un contesto internazionale complesso, segnato da sfide e trasformazioni, l’informazione è chiamata a favorire il dialogo, promuovere la comprensione reciproca e contribuire a rafforzare relazioni fondate sul rispetto e sulla cooperazione tra i popoli.?Il Premio nasce con questo obiettivo: valorizzare un giornalismo responsabile e di qualità, capace di costruire ponti e offrire un contributo positivo al dialogo e alla stabilità nell’area euro-mediterranea.”

L’evento sarà presentato dal giornalista Rai Roberto Ammendola.

Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: ecco i vincitori

Di seguito l’elenco dei vincitori 2026

Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria;

Emilio Carelli – Direttore L’Espresso;

Alessia Lautone – Direttrice Agenzia La Presse;

Angela Mariella – Direttrice della Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa Rai;

Soledad Alvarez – Direttrice Agenzia EFE a Roma;

Tiziano Carmellini – Il Tempo;

Stefano Chioffi – Corriere dello Sport;

Gianluca Perino – Il Messaggero;

Eva Murati – Albania;

Marina Perna – Ansa Esteri / Ansamed;

Emanuele Rizzi – Adnkronos;

Baris Seçkin – Agenzia Anadolu – Turchia;

Andrea Bonini – Sky TG24;

Stefania Cavallaro – Vice Direttore TG4;

Alberto Rimedio – Rai Sport;

Francesca Benvenuti – SportMediaset;

Gianfranco Coppola – Presidente USSI / AIPS Europe;

Herman Grech – Malta;

Trevisa Tufa – Albania;

Mahdi El Nemr – Egitto;

Zouhir Louassini – Marocco;

Romano Bolkovic – Croazia (Zagabria);

Emine Kavasoglu – A Haber, Turchia;

Marco Lollobrigida – Premio speciale “Il racconto dello sport” (Premio USSI);

Alessandro Tiberti – Rai (alla memoria);

Luigi Crippa – Responsabile della comunicazione sportiva di FC Internazionale Milano;

Roberto Coramusi – Responsabile Ufficio Stampa FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio).

Presenti rappresentanti diplomatici di diversi Paesi

L’edizione 2026 vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti diplomatici provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, a testimonianza del ruolo centrale del giornalismo nel rafforzare il dialogo tra culture e nazioni. Al momento sono confermate Algeria, Marocco, Albania, Slovenia e Serbia .



Il Premio intende ribadire il valore dell’informazione come presidio fondamentale delle società democratiche, capace di stimolare il dibattito pubblico e promuovere una narrazione equilibrata e consapevole in un contesto globale sempre più complesso.



Il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026 si conferma come uno dei principali momenti di confronto tra giornalismo, istituzioni e comunicazione internazionale, con l’obiettivo di costruire ponti, favorire la cooperazione e valorizzare il ruolo dell’informazione nel Mediterraneo.