Editoria, il 4 maggio il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: ecco chi sono i premiati

Si terrà il prossimo 4 maggio 2026, nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri di Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026, appuntamento di rilievo dedicato alla valorizzazione del giornalismo come strumento essenziale di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea.
L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, a ulteriore testimonianza del rilevante valore istituzionale dell’evento.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Premio rinnova il proprio impegno nel promuovere un’informazione libera, responsabile e di qualità, rafforzando il ruolo dei media come ponte tra culture, istituzioni e società.
Il Premio promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo
Promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, il Premio rappresenta un’importante occasione di incontro tra professionisti dell’informazione, istituzioni e società civile, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra i popoli e la cooperazione internazionale.
Nel corso della cerimonia saranno premiate autorevoli personalità del giornalismo italiano e internazionale che si sono distinte per professionalità, etica, indipendenza e qualità dell’informazione.
Il Presidente dell’iniziativa, Dündar Kesapli, ideatore e promotore del Premio, ha dichiarato: “Riteniamo che il giornalismo continui a svolgere un ruolo fondamentale nelle società contemporanee. In un contesto internazionale complesso, segnato da sfide e trasformazioni, l’informazione è chiamata a favorire il dialogo, promuovere la comprensione reciproca e contribuire a rafforzare relazioni fondate sul rispetto e sulla cooperazione tra i popoli.?Il Premio nasce con questo obiettivo: valorizzare un giornalismo responsabile e di qualità, capace di costruire ponti e offrire un contributo positivo al dialogo e alla stabilità nell’area euro-mediterranea.”
L’evento sarà presentato dal giornalista Rai Roberto Ammendola.
Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: ecco i vincitori
Di seguito l’elenco dei vincitori 2026
- Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria;
- Emilio Carelli – Direttore L’Espresso;
- Alessia Lautone – Direttrice Agenzia La Presse;
- Angela Mariella – Direttrice della Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa Rai;
- Soledad Alvarez – Direttrice Agenzia EFE a Roma;
- Tiziano Carmellini – Il Tempo;
- Stefano Chioffi – Corriere dello Sport;
- Gianluca Perino – Il Messaggero;
- Eva Murati – Albania;
- Marina Perna – Ansa Esteri / Ansamed;
- Emanuele Rizzi – Adnkronos;
- Baris Seçkin – Agenzia Anadolu – Turchia;
- Andrea Bonini – Sky TG24;
- Stefania Cavallaro – Vice Direttore TG4;
- Alberto Rimedio – Rai Sport;
- Francesca Benvenuti – SportMediaset;
- Gianfranco Coppola – Presidente USSI / AIPS Europe;
- Herman Grech – Malta;
- Trevisa Tufa – Albania;
- Mahdi El Nemr – Egitto;
- Zouhir Louassini – Marocco;
- Romano Bolkovic – Croazia (Zagabria);
- Emine Kavasoglu – A Haber, Turchia;
- Marco Lollobrigida – Premio speciale “Il racconto dello sport” (Premio USSI);
- Alessandro Tiberti – Rai (alla memoria);
- Luigi Crippa – Responsabile della comunicazione sportiva di FC Internazionale Milano;
- Roberto Coramusi – Responsabile Ufficio Stampa FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio).
Presenti rappresentanti diplomatici di diversi Paesi
L’edizione 2026 vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti diplomatici provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, a testimonianza del ruolo centrale del giornalismo nel rafforzare il dialogo tra culture e nazioni. Al momento sono confermate Algeria, Marocco, Albania, Slovenia e Serbia .
Il Premio intende ribadire il valore dell’informazione come presidio fondamentale delle società democratiche, capace di stimolare il dibattito pubblico e promuovere una narrazione equilibrata e consapevole in un contesto globale sempre più complesso.
Il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026 si conferma come uno dei principali momenti di confronto tra giornalismo, istituzioni e comunicazione internazionale, con l’obiettivo di costruire ponti, favorire la cooperazione e valorizzare il ruolo dell’informazione nel Mediterraneo.