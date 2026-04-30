Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini

Dopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, in programma il prossimo 4 maggio a Roma, presso il Circolo degli Esteri. Promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, l’appuntamento si conferma come uno dei principali momenti di confronto dedicati alla valorizzazione del giornalismo quale strumento di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea. L’obiettivo del Premio è sostenere il ruolo di un’informazione libera, indipendente e responsabile, rafforzando il contributo dei media come ponte tra culture, istituzioni e società civile in un contesto internazionale sempre più complesso. Nel corso della cerimonia saranno premiate autorevoli personalità del giornalismo e della comunicazione, italiane e internazionali, distintesi per professionalità, etica e qualità dell’informazione. Attesa la partecipazione di esponenti delle istituzioni e del corpo diplomatico dei Paesi del Mediterraneo.





Rappresentanze diplomatiche da cinque Paesi

Al momento risultano confermate le rappresentanze diplomatiche di cinque Paesi dell’area euro-mediterranea: Algeria, Marocco, Albania, Slovenia e Serbia. La partecipazione testimonia il forte interesse internazionale verso l’iniziativa e rafforza il valore del dialogo tra diplomazia e informazione nel contesto euro-mediterraneo. Tra i riconoscimenti dell’edizione 2026, la Commissione ha deliberato di conferire il Premio ad Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, per il contributo al rafforzamento del sistema dell’informazione e per l’impegno nella promozione dei valori del giornalismo quale pilastro della democrazia.

Il riconoscimento a Barachini

“Nel corso della sua carriera, Barachini si è distinto per rigore, equilibrio e autorevolezza, contribuendo allo sviluppo di un’informazione credibile e di qualità. Nell’attuale incarico istituzionale ha promosso politiche a sostegno del pluralismo informativo, dell’innovazione e della tutela del diritto dei cittadini a un’informazione corretta e verificata, favorendo inoltre il dialogo tra istituzioni, media e società civile – si legge in una nota – Il Premio intende ribadire il valore del giornalismo quale presidio fondamentale delle società democratiche, capace di promuovere il confronto tra culture e contribuire alla costruzione di relazioni fondate sulla pace, la solidarietà e la comprensione reciproca. L’evento rappresenterà un momento di incontro tra giornalisti, istituzioni e protagonisti della comunicazione internazionale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra Europa e Mediterraneo. L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, a testimonianza del rilevante valore istituzionale dell’evento”.