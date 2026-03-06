Milano, Mattarella alla Scala per l'evento dedicato ai 150 anni del Corriere della Sera

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala di Milano per l’evento dedicato ai 150 anni dalla fondazione del Corriere della Sera. Ad accoglierlo il presidente di Rcs Meadiagroup Urbano Cairo, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Presenti, tra gli altri, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti, la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader della Cgil Maurizio Landini, il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi, i top manager Fedele Confalonieri, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Massimo Doris.