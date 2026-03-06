Corriere della Sera, l’omaggio di Meloni per i 150 anni del giornale col ricordo di Francesco Valdiserri

Intervento di Giorgia Meloni sul Corriere della Sera in occasione dei 150 anni del quotidiano di Via Solferino. “Il Corriere nella sua gloriosa storia non ha mai dimenticato la sua missione fondativa: informare i cittadini in modo autorevole e contribuire alla forza e alla solidità della nostra democrazia”, scrive la premier.

Francesco Valdiserri, chi è il giovane ricordato da Meloni

“Quando il direttore Luciano Fontana mi ha chiesto, in poche battute, di ricordare un episodio legato al mio rapporto con il Corriere o con i suoi giornalisti, mi è tornato subito alla mente ciò che è successo il 22 ottobre di quasi quattro anni fa”, scrive la presidente del Consiglio che ricorda il giorno del suo giuramento al Quirinale e poi continua: “Quel giorno è accaduto qualcos’altro, forse più importante. Un fatto che le cronache giornalistiche hanno sbrigativamente descritto come il mio ‘primo atto da premier’ ma che con l’incarico che avevo assunto poche ore prima non aveva nulla a che fare. Perché quando mi sono recata, subito dopo il giuramento, a Testaccio per il funerale di Francesco Valdiserri, il figlio diciottenne di due bravissimi colleghi del Corriere, Paola Di Caro e Luca Valdiserri, rimasto ucciso due giorni prima in un drammatico incidente stradale, non stavo facendo nulla di politico o di istituzionale. Stavo facendo quello che qualunque mamma e amica, perché è l’amicizia il sentimento che mi lega a Paola e a suo marito, avrebbe fatto. Essere al fianco di una madre e di un padre a cui era accaduta la cosa peggiore che possa colpire un genitore: perdere il proprio figlio. Un dolore così grande che non esiste una parola per definirlo”.”Ho conosciuto Paola in Transatlantico, in quel ‘corridoio dei passi perduti’ di Montecitorio dove i cronisti intercettano i parlamentari per tentare di strappare un retroscena – scrive la premier – E con lei si è instaurato subito, pur nella differenza dei ruoli, un rapporto di rispetto reciproco. Paola è una giornalista scrupolosa, intellettualmente onesta, capace di scovare la notizia. Caratteristiche che solo i giornalisti di razza hanno, e che sono la forza vitale di ogni testata. Come il Corriere”.

La morte di Francesco Valdiserri

Francesco Valdiserri morì a Roma all’età di 18 anni dopo essere stato travolto, il 20 ottobre 2022, da un’auto guidata da una ragazza di 24 anni, ubriaca al volante e condannata poi a 5 anni di carcere per omicidio stradale aggravato.