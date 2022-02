Esce il 22 febbraio il libro che raccoglie le vignette del bambino palestinese sempre di spalle fino a quando "i rifugiati palestinesi torneranno in patria"

Il suo viso sarà rivelato solo “quando i rifugiati palestinesi torneranno in patria”. E così, nessuno lo conosce. A 35 anni dalla morte dell’autore, il vignettista Naji al-Ali, arrivano in Italia le sue vignette che hanno come protagonista ‘Handala’, il bimbo palestinese ritratto sempre, rigorosamente, di spalle. A pubblicare le opere in un volumetto dalla grafica essenziale e simbolica è Marotta&Cafiero, l’editore di Scampia guidato da Rosario Esposito La Rossa, parente di una vittima innocente della camorra. Centoquarantaquattro pagine di vignette amare, che attraversano la storia del conflitto israelo-palestinese.

L’introduzione al volume è di Joe Sacco, uno dei nomi più noti del giornalismo a fumetti che, con le sue graphic novel famose in tutto il mondo, ha dato vita al genere di giornalismo oggi più diffuso. “Devo molto a Naji al-Ali” scrive Sacco, parlando delle difficoltà incontrate le prime volte che ha provato a raccontare guerre e conflitti con i fumetti. Le persone delle quali raccontava nei libri “avrebbero pensato che volessi banalizzare la loro oppressione?” si chiedeva Sacco. Ma la risposta, in Palestina, era sempre la stessa: “Anche noi avevamo un vignettista, Naji al-Ali!”. Come a dire: evviva le vignette, se servono a raccontare la realtà.

Naji al-Ali è “un’artista che, grazie al personaggio di Handala, un bambino di 10 anni ritratto sempre di spalle mentre guarda ciò che accade sulla terra, dà voce ai poveri e agli oppressi. Un libro potente nei contenuti e che abbiamo il piacere e il dovere di pubblicare” spiega La Rossa.

Naji al-Ali è stato ucciso a Londra il 22 luglio del 1987 e non è mai stato trovato l’assassino. E’ considerato il più grande vignettista del mondo arabo, dove resta un eroe: “Sfortunatamente – scrive Joe Sacco – Con la melma di violenza e desolazione che allaga ancora il Medio Oriente, Handala ha fin troppo da osservare”. Il libro costa 18 euro ed esce il 22 febbraio per Marotta&Cafiero. E’ stampato a km0, su carta ecologica, da aziende locali con inchiostri non inquinanti a base vegetale e colle senza plastificanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata