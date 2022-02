"Multimedialità e internazionalizzazione, gli investimenti fatti danno i loro frutti"

LaPresse è la seconda agenzia in Italia per personale giornalistico assunto a tempo indeterminato, sedi aperte in Italia e nel mondo e per produzioni video, foto e news. L’operazione da me voluta nel novembre 2019, il cambio di rotta chiamato “Il Sorpasso”, ci ha portati al 31 dicembre 2021 ad essere, per numero di giornalisti e ricchezza di servizi, indiscutibilmente la seconda agenzia italiana dietro solo all’Ansa. LaPresse ha costruito intorno alla propria multimedialità il punto di forza principale per penetrare il mercato editoriale.

Video, news e foto raggiungono quotidianamente grandi e piccoli editori, tv in Italia e nel mondo, anche con servizi in esclusiva come ad esempio quelli forniti a RCS per le cronache di tutta italia e le videonews per Sole24Ore e Repubblica e non solo, tutti i contenuti multimediali sono fonte di notizie per il gruppo Caltagirone, il gruppo Gedi, il gruppo Amodei, Monrif, il Giornale, il Fatto Quotidiano, La Stampa, il Secolo XIX, Libero, La Verità, il Domani e tanti altri oltre al mondo televisivo e quello radiofonico.

Il progetto di espansione internazionale in continua crescita ha già reso operative 15 sedi nel mondo (New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong) che hanno operato e operano in piena pandemia per Aziende locali italiane e per Ambasciate internazionali, tra cui l’Ambasciata Italiana a Washington. A queste sedi sono collegati siti internet internazionali che producono notizie locali. Molte aziende in Italia hanno scelto LaPresse per divulgare le loro notizie nel mondo e, con il nostro consociato AP, abbiamo dato copertura worldwide delle notizie italiane. Insieme siamo la prima agenzia al mondo. Il faticoso investimento operato durante la pandemia sta dando i suoi frutti. Avanti tutta con coraggio e determinazione, in punta di piedi, ma fieri che l’obbiettivo sia stato quello giusto!!

Marco Durante, Presidente e fondatore LaPresse

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata