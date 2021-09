Il presidente Marco Durante: "Continuiamo con nuovi traguardi e nuovi obiettivi"

A partire dal 1° settembre 2021 Andrea Fossati ha assunto la carica di Vice Direttore Generale di LaPresse con l’obiettivo di fornire ulteriore impulso allo sviluppo della prestigiosa agenzia, affiancando il Presidente, il Dottor Marco Durante.

Marco Durante ha dichiarato: “Con l’arrivo di Andrea Fossati concludiamo la ristrutturazione aziendale iniziata nel novembre del 2019. Abbiamo rinnovato il management di tutte le aree e implementato le sedi estere che oggi sono a regime. Continuiamo con nuovi traguardi e nuovi obiettivi”.

Romano, 60 anni, sposato e con due figli, Fossati arriva in LaPresse dopo aver lavorato in Finanza e Futuro, in Deloitte, in Honeywell Bull, in Ansa come Direttore Commerciale, passando poi al Gruppo Sole 24 Ore sempre come Direttore Commerciale per poi tornare in Ansa come Vice Direttore Generale, incarico ricoperto negli ultimi 13 anni.

“Ho accettato con convinzione questa nuova sfida in quanto, nel panorama degli operatori del settore dell’informazione e della comunicazione, LaPresse è un’Agenzia in forte sviluppo che si sta imponendo nel mercato anche grazie alla sempre maggiore presenza con proprie sedi in Italia e soprattutto all’estero, alla qualità dei suoi prodotti, dove spicca la leadership sulla produzione delle immagini e dei prodotti multimediali che ne derivano.”, ha dichiarato Fossati.

