Il Presidente e fondatore Marco Durante: una veste grafica che sintetizza una rinnovata prospettiva e un più ampio panorama internazionale

LaPresse si rinnova. Sempre dove si trova la notizia, da oggi la sua storia si colora con un nuovo logo, che rappresenta la strada percorsa ma soprattutto la strada da percorrere. “Da trent’anni ci mettiamo la faccia e continueremo a farlo ogni giorno – dice Marco Durante, fondatore e presidente di LaPresse – La freccia indica il percorso, un percorso che ci ha dato grandi soddisfazioni e che ci ha permesso di arrivare dove siamo. Ma soprattutto indica un percorso che ci deve portare ancora lontano, in Italia e nel mondo”.

Velocità, direzione e nuovi obiettivi da centrare, dall’agenzia all’ufficio stampa, dal management alle produzioni tv. L’Agenzia di stampa più innovativa nel panorama editoriale italiano cambia veste e aumenta la sua capacità multimediale e internazionale, con nuove assunzioni e nuove professionalità, rinnovando e ampliando la sua partnership strategica con Associated Press, aprendo nuove sedi in Italia e nel mondo e nuovi siti di news in America, Europa e Africa. Storie, notizie, immagini. Dove ci sono i fatti, c’è LaPresse.

