Tutti i proventi andranno in beneficienza a sostegno della Busajio onlus in Etiopia per il recupero e l'istruzione delle bambine di strada del paese africano

‘Amiche-nemiche‘, il libro collettivo delle Donne di parola, debutta in presenza giovedì 24 giugno alle 19 allo Spazio Marras in via Cola di Rienzo 8, a Milano. Lo spazio è stato offerto con affetto e generosità da Patrizia Sardo Marras, una delle autrici. La presentazione vuole sottolineare la positività dell’incontro fra chi scrive e chi legge. Ma soprattutto della lettura al femminile e del dialogo fra le donne cui il volume è dedicato anche per volontà dell’editrice Giunti.

Tutti i proventi andranno in beneficienza a sostegno della Busajio onlus in Etiopia per il recupero e l’istruzione delle bambine di strada del paese africano. ‘Donne di parola’ è un collettivo di scrittrici che da primo volume – Cuori di Pietra ed. Mondadori, uscito nel 2007 – versa i propri diritti di autore a favore delle bambine dei paesi in via di sviluppo. I libri finora usciti sono Cuori di Pietra, Facce di bronzo, Corpi, Il bicchiere mezzo pieno, Mariti e, adesso, Amiche-nemiche. Il gruppo è eterogeneo: Paola Barbato, Alice Basso, Stefania Bertola, Danila Bonito, Annarita Briganti, Luisa Ciuni, Maria Corbi, Gabriella de Fina, Donatella Diamanti, Tiziana Ferrario, Barbara Garlaschelli, Laura Laurenzi, Emilia Marasco, Elena Mora, Simona Morani, Valeria Palumbo, Bianca Pitzorno, Roselina Salemi, Silena Santoni, Patrizia Sardo Marras, Nicoletta Sipos, Neliana Tersigni, Rosa Teruzzi, Silvia Vaccarezza e Nicoletta Vallorani. Giornaliste e scrittrici che hanno declinato, ognuna a suo modo, il tema dell’amicizia al femminile. Alla presentazione saranno presenti alcune autrici: Annarita Briganti, Luisa Ciuni, Valeria Palumbo, Elena Mora, Bianca Pitzorno, Patrizia Sardo Marras, Nicoletta Sipos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata