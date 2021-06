L'agenzia statunitense Associated Press ha vinto due premi per la fotografia

La copertura della pandemia di coronavirus e delle proteste scatenate dall’uccisione, per mano della polizia di Minneapolis, dell’afroamericano George Floyd, hanno dominato i Premi Pulitzer di quest’anno. L’agenzia statunitense Associated Press ha vinto due premi per la fotografia, il New York Times il premio ‘public service’ per la copertura sul Covid-19. Mentre lo Star Tribune di Minneapolis ha conquistato il premio ‘breaking news’ per i servizi pubblicati dopo la morte di George Floyd. Una menzione speciale è stata assegnata a Darnella Frazier, l’adolescente che ha filmato con un cellulare l’omicidio dell’afroamericano. Il riconoscimento a Frazier ha lo scopo di evidenziare “il ruolo cruciale dei cittadini nella ricerca della verità e della giustizia da parte dei giornalisti”, ha affermato il Consiglio del Pulitzer.

I premi ad AP per la fotografia

AP ha vinto due premi per la fotografia: uno assegnato al capo della sede in Spagna Emilio Morenatti, che ha fotografato una coppia di anziani che si abbracciano attraverso un telo di plastica, operatori mortuari in attrezzatura ignifuga che rimuovono i corpi e persone in isolamento; e uno condiviso da 10 fotografi per la loro copertura delle proteste scatenate dall’uccisione di Floyd. “È un enorme onore vincere non solo uno, ma due premi Pulitzer per la fotografia e una vera testimonianza del talento e della dedizione dei fotoreporter di AP”, ha affermato il presidente e ceo di AP Gary Pruitt. “Questi fotografi – ha aggiunto – hanno raccontato le storie dell’anno attraverso immagini straordinarie e indimenticabili che hanno risuonato in tutto il mondo”.

Il Boston Globe ha ricevuto il Pulitzer per reportage investigativo per un servizio che dimostrava il sistematico fallimento dei governi statali nel condividere informazioni sui conducenti di camion pericolosi. I premi per l’explanatory reporting, il giornalismo che spiega le cose, sono andati a Ed Yong di The Atlantic per una serie di articoli sulla pandemia e ad Andrew Chung, Lawrence Hurley, Andrea Januta, Jaimi Dowdell e Jackie Botts di Reuters per aver esaminato il concetto legale di immunità qualificata e come protegge la polizia dall’azione penale.

Sono stati assegnati anche due premi storie e approfondimenti. Nadja Drost ha vinto per il suo articolo pubblicato sul California Sunday Magazine sulla migrazione globale, e il collaboratore freelance Mitchell S. Jackson per un resoconto sull’uccisione di Ahmaud Arbery, un uomo di colore che è stato inseguito e ucciso mentre faceva jogging in Georgia. Il premio cronaca nazionale è andato allo staff di The Marshall Project, AL.com, IndyStar e Invisible Institute per un’indagine sulle unità K-9 della polizia. BuzzFeed News ha conquistato il suo primo Pulitzer, nella cronaca internazionale, per un ciclo sulle infrastrutture costruite dal governo cinese per la detenzione di massa dei musulmani.

