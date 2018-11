Istat, si ferma l'economia italiana: Pil in ribasso dell'0,1%

Gelata sull'economia italiana che segna a sorpresa una contrazione nel terzo trimestre del 2018. I dati Istat evidenziano che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,7% nei confronti del terzo trimestre del 2017. La stima della variazione congiunturale del Pil diffusa il 30 ottobre 2018 era risultata nulla mentre quella tendenziale era pari a +0,8%. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,9%.Piuttosto lontano dalle previsioni 2018 (+1,2%) messe nella manovra. Se il trend negativo continuasse nel quarto trimestre, nemmeno l'obiettivo dell'1 per cento sarebbe più raggiungibile. Men che meno, l'1,5% previsto per il 2019.

Il terzo trimestre del 2018 ha avuto due giornate lavorative in più del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al terzo trimestre del 2017.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata