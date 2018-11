Bankitalia: "Lo spread alto rischia di vanificare gli effetti della manovra"

"In Italia i maggiori rischi per la stabilità finanziaria derivano dalla bassa crescita e dall'alto debito pubblico" dopo che "l'incertezza sull'orientamento delle politiche economiche e di bilancio ha determinato forti rialzi dei rendimenti dei titoli pubblici". Così la Banca d'Italia nel suo secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2018. Via Nazionale sottlinea che all'aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato "hanno contribuito timori degli investitori riguardo a un'ipotetica ridenominazione del debito in una valuta diversa dall'euro". Bankitalia evidenzia inoltre che "le condizioni di liquidità del mercato secondario dei titoli di Stato sono più tese rispetto ai primi mesi dell'anno ed è aumentata la volatilità infragiornaliera delle quotazioni" di Borsa.

Ci sono, però, anche "diversi fattori", prosegue il rapporto, che "attenuano le ripercussioni delle turbolenze finanziarie sull'economia". Infatti, scrive Bankitalia, "l'indebitamento del settore privato è basso, l'avanzo commerciale è ampio e la posizione debitoria netta verso l'estero si è pressoché azzerata" e, inoltre "l'elevata vita media residua del debito pubblico rallenta la trasmissione dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato al costo medio del debito".

L'impennata dello spread costerà 5 miliardi nel 2019. L'impennata dello spread può costare "oltre 5 miliardi nel 2019", con i Btp che hanno perso "circa il 9%" del valore dallo scorso maggio. "L'incremento dei tassi all'emissione dei titoli di Stato - spiega via Nazionale - ha determinato negli ultimi sei mesi un'espansione della spesa per interessi di quasi 1,5 miliardi rispetto a quella che si sarebbe avuta con i tassi che i mercati si aspettavano in aprile; costerebbe oltre 5 miliardi nel 2019 e circa 9 nel 2020 se i tassi dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati". Bankitalia evidenzia che "da maggio i rendimenti dei titoli di Stato italiani hanno subito un marcato e persistente rialzo e il valore medio di mercato dei titoli in circolazione si è ridotto di circa il 9 per cento".

Ingenti vendite su Btp da esteri. Verso la fine di maggio "le condizioni di liquidità nel mercato secondario dei titoli di Stato si sono rapidamente deteriorate", anche per le "ingenti vendite da parte di investitori esteri". "Nella seconda metà di maggio il premio per il rischio sui titoli governativi italiani è rapidamente aumentato su tutte le scadenze, in particolare sul tratto a breve termine, analogamente a quanto avvenuto durante la crisi del debito sovrano del 2011-12", spiega via Nazionale, sottolineando che "il peggioramento è stato temporaneo, ma assai più brusco di quello registrato alla fine del 2011"

Conseguenze negative dello spread sull'economia reale. "Incrementi elevati e persistenti dei premi per il rischio sui titoli di Stato hanno una serie di conseguenze negative" sull'economia reale. Il rapporto evidenzia che gli alti livelli dello spread "ostacolano il calo del rapporto debito/Pil, riducono il valore della ricchezza delle famiglie, frenano e rendono più oneroso il credito al settore privato, peggiorano le condizioni di liquidità e la patrimonializzazione di banche e assicurazioni".

Cali in Borsa erodono la ricchezza delle famiglie. "La situazione finanziaria delle famiglie rimane solida, benché il calo delle quotazioni dei titoli abbia già determinato una contrazione del valore della loro ricchezza". Precisando che "le condizioni patrimoniali delle imprese sono migliorate negli ultimi anni, anche se il rallentamento ciclico frena la crescita degli utili".

Assicurazioni più esposte a spread. "Il settore assicurativo è particolarmente esposto al rischio sovrano, in ragione degli investimenti necessari a coprire gli impegni presi con la clientela e dell'elevata quota di titoli di Stato in portafoglio". Sottolienando che "gli indici di solvibilità delle compagnie sono in media ampiamente al di sopra dei minimi regolamentari, ma hanno registrato una consistente riduzione".

Spread intacca il patrimonio delle banche. "Nel settore bancario prosegue il miglioramento della qualità del credito e il recupero della redditività, ma anche il processo di rafforzamento dei bilanci delle banche risente negativamente delle tensioni sul mercato del debito sovrano, che hanno determinato un peggioramento degli indicatori di liquidità e di patrimonializzazione". "Il settore assicurativo - prosegue via Nazionale - è particolarmente esposto al rischio sovrano, in ragione degli investimenti necessari a coprire gli impegni presi con la clientela e dell'elevata quota di titoli di Stato in portafoglio. Gli indici di solvibilità delle compagnie sono in media ampiamente al di sopra dei minimi regolamentari, ma hanno registrato una consistente riduzione".

Dazi pesano su crescita. "I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall'evoluzione dell'economia mondiale sono in aumento". Banca l'Italia sottolinea che "il protrarsi dei contrasti commerciali può avere conseguenze negative sulla crescita e le delle condizioni finanziarie a livello globale sono divenute meno espansive", mentre "in Europa le principali banche sono solide, anche se permangono alcune aree di vulnerabilità". Infine, scrive via Nazionale, "rimane elevata l'incertezza sull'esito dei negoziati per la Brexit".

