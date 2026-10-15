Unicredit, via libera dalla Bce per acquisire il controllo di Commerzbank

Via libera della Bce a Unicredit per acquisire il controllo di Commerzbank. “Unicredit ha ricevuto l’autorizzazione della Banca Centrale Europea a superare la soglia del 30% di partecipazione azionaria in Commerzbank AG e ad aumentare ulteriormente la propria quota, senza limiti massimi”, comunica il gruppo bancario in una nota.

Sede di Commerzbank a Francoforte, Germania, 16 marzo 2026 (AP Photo/Michael Probst)

“La decisione rappresenta una tappa fondamentale nell’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit, a conferma della valutazione positiva sulla transazione da parte della Bce e della fiducia riposta nei solidi fondamentali di Unicredit e nella sua posizione di forza all’interno del settore bancario europeo”, fa sapere l’istituto. “Il completamento dei restanti passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l’offerta su Commerzbank sono previsti verso la fine dell’anno; a quel punto Unicredit deterrà circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrà assumere il controllo della banca”.