Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 15 ottobre 2026

Ultima ora

Unicredit, via libera dalla Bce per acquisire il controllo di Commerzbank

Unicredit, via libera dalla Bce per acquisire il controllo di Commerzbank
Torre Unicredit, Milano, 19 giugno 2026 (Photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover
,

L’annuncio del gruppo bancario in una nota: “La decisione rappresenta una tappa fondamentale”

Via libera della Bce a Unicredit per acquisire il controllo di Commerzbank. “Unicredit ha ricevuto l’autorizzazione della Banca Centrale Europea a superare la soglia del 30% di partecipazione azionaria in Commerzbank AG e ad aumentare ulteriormente la propria quota, senza limiti massimi”, comunica il gruppo bancario in una nota.

Unicredit, via libera dalla Bce per acquisire il controllo di Commerzbank
Sede di Commerzbank a Francoforte, Germania, 16 marzo 2026 (AP Photo/Michael Probst)

“La decisione rappresenta una tappa fondamentale nell’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit, a conferma della valutazione positiva sulla transazione da parte della Bce e della fiducia riposta nei solidi fondamentali di Unicredit e nella sua posizione di forza all’interno del settore bancario europeo”, fa sapere l’istituto. “Il completamento dei restanti passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l’offerta su Commerzbank sono previsti verso la fine dell’anno; a quel punto Unicredit deterrà circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrà assumere il controllo della banca”.

© Riproduzione Riservata