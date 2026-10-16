Serie A, Frosinone-Sassuolo 4-2: una tripletta di Raimondo manda i gialloblu in paradiso

La settima giornata di Serie A inizia con una grandissima partita del Frosinone, che cala il poker al Sassuolo nel segno di Raimondo.
La formazione di Alvini si impone per 4-2 al “Benito Stirpe“: padroni di casa avanti con Calò, a cui i neroverdi rispondono con Berardi al 15′. La doppietta di Raimondo (26′ e 30′) riporta in vantaggio il Frosinone prima del provvisorio pareggio di Thorstvedt al 37′. Nella ripresa ancora a segno lo scatenato Raimondo, che firma la tripletta al 57′.
In classifica il Frosinone sale a 13 punti e aggancia il Cagliari, che lunedì sarà ospite del Monza alle 18.30. Il Sassuolo resta invece fermo a quota 8.