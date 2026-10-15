Cassa Deposito e Prestiti, Scannapieco: “Abbiamo 550 investitori, crescono quelli internazionali”

“Oggi abbiamo circa 550 investitori in maniera crescente internazionali che comprano i nostri prodotti finanziari, i nostri bond emessi sul mercato – siamo usciti di recente anche con un bond in dollari – e mantenere il filo diretto e comunicare con gli investitori come si evolve Cassa, quali sono le attività che fa e se posso dire anche quando uno parla con gli investitori internazionali anche rappresentare le sfide e come il Paese sta reagendo alle varie sfide economiche e geopolitiche, è un modo per far conoscere meglio e far apprezzare” Cdp. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, in un punto stampa all’Investor Day di Cdp alla Sda Bocconi a Milano. “I risultati che abbiamo avuto nel mercato recentemente sono molto lusinghieri, c’è una grande attenzione sull’Italia, c’è una grande attenzione e una migliore conoscenza di Cassa Depositi e Prestiti e questo si vede appunto nel successo che hanno avuto le nostre ultime emissioni, quindi è l’inizio di un dialogo perché riteniamo che conoscendo meglio Cassa Depositi e Pressiti ci sia una maggiore capacità di apprezzamento di quello che facciamo”, ha proseguito.