Alfredo Altavilla al Salone dell’Auto di Parigi 2026

Alfredo Altavilla, Special Advisor Byd per l’Europa, oggi era presente al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre al Paris Expo Porte de Versailles. Al Padiglione 6 Byd presenta le novità di prodotto, la gamma elettrica e Super Hybrid e le tecnologie sviluppate dal Gruppo. Al Salone di Parigi debutta in Europa anche Byd Shark Dmo, pick-up Super Hybrid, sul mercato europeo nei prossimi mesi.