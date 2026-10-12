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lunedì 12 ottobre 2026

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Alfredo Altavilla al Salone dell’Auto di Parigi 2026

Alfredo Altavilla al Salone dell’Auto di Parigi 2026
Alfredo Altavilla, Special Advisor for Europe of BYD al Salone dell’Auto di Parigi 2026 ( Foto Fabio Ferrari/LaPresse)
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Le foto dello Special Advisor Byd per l’Europa

Alfredo Altavilla, Special Advisor for Europe of BYD al Salone dell'Auto di Parigi 2026 ( Foto Fabio Ferrari/LaPresse)
Alfredo Altavilla, Special Advisor for Europe of BYD al Salone dell'Auto di Parigi 2026 ( Foto Fabio Ferrari/LaPresse)
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Alfredo Altavilla, Special Advisor for Europe of BYD al Salone dell'Auto di Parigi 2026 ( Foto Fabio Ferrari/LaPresse)
Alfredo Altavilla, Special Advisor for Europe of BYD al Salone dell'Auto di Parigi 2026 ( Foto Fabio Ferrari/LaPresse)
Alfredo Altavilla, Special Advisor for Europe of BYD al Salone dell'Auto di Parigi 2026 ( Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

Alfredo Altavilla, Special Advisor Byd per l’Europa, oggi era presente al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre al Paris Expo Porte de Versailles. Al Padiglione 6 Byd presenta le novità di prodotto, la gamma elettrica e Super Hybrid e le tecnologie sviluppate dal Gruppo. Al Salone di Parigi debutta in Europa anche Byd Shark Dmo, pick-up Super Hybrid, sul mercato europeo nei prossimi mesi.

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