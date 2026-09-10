Intesa Sp, da assemblea ok ad aumento capitale per l’opas su Mps

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato l’aumento di capitale a servizio dell’Opas sul gruppo Mps. Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota.

Nei giorni scorsi il presidente di Intesa, Gian Maria Gros-Pietro, aveva previsto, a margine del Forum di Cernobbio, che “in Assemblea degli azionisti” ci sarebbe stato “un largo appoggio dei nostri azionisti, anche i proxy advisor hanno dato il loro parere positivo” dato che per i soci ci saranno “tutti i riflessi positivi che abbiamo visto nelle precedenti aggregazioni”.

‘Sì’ dal 97% ad aumento per Opas Mps, presente 63,88% capitale

L’Assemblea straordinaria dei soci di Intesa Sanpaolo, riunitasi oggi, ha approvato l’aumento di capitale al servizio dell’Opas su Mps con 10.952.907.059 voti favorevoli, pari al 96,96025% sulle azioni ordinarie rappresentate. Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota. Presente il 63,884% del capitale.

L’Assemblea – si legge nella nota di Intesa – ha approvato, con n. 10.952.907.059 voti favorevoli, pari al 96,96025% sulle azioni ordinarie rappresentate, la proposta all’unico punto dell’ordine del giorno, riguardante la facoltà del Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con emissione di un numero massimo pari a 5,7 miliardi di azioni ordinarie – il cui prezzo di emissione sarà determinato in conformità alle previsioni di legge e alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione – da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena, promossa da Intesa Sanpaolo, annunciata in data 8 giugno 2026″.

La nota di Intesa

“Si è tenuta oggi l’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo regolarmente costituita in unica convocazione e valida a deliberare, in quanto partecipanti per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D. L. N. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 26 del 27 febbraio 2026, n. 4.889 titolari del diritto di voto per n. 11.296.286.078 azioni ordinarie prive del valore nominale, pari al 63,88413% del capitale sociale”, informa la nota.

“L’Assemblea – si legge nella nota – ha approvato, con n. 10.952.907.059 voti favorevoli, pari al 96,96025% sulle azioni ordinarie rappresentate, la proposta all’unico punto dell’ordine del giorno, riguardante la facoltà del Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con emissione di un numero massimo pari a 5,7 miliardi di azioni ordinarie – il cui prezzo di emissione sarà determinato in conformità alle previsioni di legge e alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione – da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., promossa da Intesa Sanpaolo, annunciata in data 8 giugno 2026”.

“Per le modifiche statutarie approvate dall’Assemblea, – conclude la nota – sono stati già rilasciati i prescritti provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza, la quale ha altresì autorizzato la computabilità nel Common Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo delle azioni che saranno emesse nell’ambito dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta”.