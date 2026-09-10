Carburanti, il governo proroga il taglio delle accise per il diesel di 7 giorni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che proroga il taglio delle accise. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel varrà ancora per 7 giorni. La riunione del Cdm è terminata dopo pochi minuti.

La Russa: “Il governo pensa a intervento mirato per più bisognosi”

“È chiaro che si può e si deve cercare di porre dei rimedi, degli aiuti ma non dimentichiamo che non è una situazione creata per responsabilità nostra. Per quanto riguarda la benzina in particolare, il tentativo di abbattere il costo c’è – poco, bisognerebbe abbatterlo di più – ma costa un’ira di Dio alle casse dello Stato vuol dire ai soldi che devono servire per altre cose, per aiutare i più deboli. Quindi, il governo – da quello che ho capito – sta pensando, piuttosto che a un abbattimento di qualche centesimo per tutti che costa un’ira di Dio, di fare in modo che siano avvantaggiati quelli che hanno più bisogno, che hanno la necessità di contare l’euro alla fine della giornata risparmiato sulla benzina. Più mirato, altrimenti i conti vanno…”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a ‘Dritto e Rovescio’, in onda stasera su Retequattro. “Certo, abbiamo i precedenti dei governi di prima che facevano le regalie per le case da aggiustare, per il reddito di cittadinanza, Superbonus, ma poi sappiamo che quei conti alla fine li pagano tutti. Quindi, bisogna saper tenere i conti in ordine”, ha aggiunto.

Codacons: “Proroga insufficiente, in un mese pieno gasolio +5 euro”

“Del tutto insufficiente la proroga dello sconto sulle accise del gasolio fino al 17 settembre”, afferma il Codacons, dopo il decreto approvato in Consiglio dei ministri. “È evidente che la strada della proroga dello sconto fiscale non basta più a salvare le tasche degli italiani, perché i rincari alla pompa proseguono inesorabili giorno dopo giorno e stanno determinando un generalizzato aumento dei prezzi al dettaglio in tutti i settori – afferma il Codacons –. Basti pensare che oggi, in base ai dati comunicati dal Mimit, un pieno di gasolio costa 5 euro in più rispetto a un mese fa, +4 euro un pieno di benzina. Dati destinati a peggiorare e non poco, considerato che col petrolio oltre i 100 dollari al barile i listini alla pompa subiranno nuovi sostanziosi rialzi. La misura del taglio delle accise solo sul gasolio e per soli 17 centesimi di euro non è più sufficiente”.