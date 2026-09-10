Bce alza i tassi di interesse, Lagarde: "Inflazione sopra il target per un periodo prolungato"

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i suoi tre tassi di interesse di riferimento al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre 2026. “Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni inflazionistiche. L’inflazione è destinata a rimanere ben al di sopra dell’obiettivo per un periodo prolungato”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. “La decisione odierna sottolinea il nostro impegno a definire una politica monetaria volta a garantire che l’inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine”, ha aggiunto.