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giovedì 10 settembre 2026

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Bce alza i tassi di interesse, Lagarde: "Inflazione sopra il target per un periodo prolungato"

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Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i suoi tre tassi di interesse di riferimento al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre 2026. “Il conflitto in Medio Oriente continua a generare pressioni inflazionistiche. L’inflazione è destinata a rimanere ben al di sopra dell’obiettivo per un periodo prolungato”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. “La decisione odierna sottolinea il nostro impegno a definire una politica monetaria volta a garantire che l’inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine”, ha aggiunto.