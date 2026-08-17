Vacanze, sempre più italiani si indebitano per farle

Vacanze sempre più brevi, ma anche sempre più care, e così sono tanti gli italiani che si indebitano pur di trascorrere qualche giorno in villeggiatura. Aumenta infatti il ricorso al prestito da parte degli italiani per andare in vacanza.

“Nei primi sei mesi del 2026 per la finalità di viaggi e vacanze sono stati erogati finanziamenti per un totale di circa 225 milioni di euro”, secondo le ultime stime che Facile.it ha messo a disposizione di LaPresse, aggiornate al 30 giugno scorso. Facile.it spiega che “i prestiti per le vacanze stanno cominciando ad assumere una discreta rilevanza in Italia, basti pensare che la quota di questi prestiti è salita del 32% dal 2019 ad oggi”. Nonostante l’incertezza, gli italiani trovano il modo per non rinunciare all’agognata vacanza.

Trend in crescita negli ultimi 7 anni

Il fenomeno che vede gli italiani indebitarsi per fare le vacanze mostra negli ultimi 7 anni un trend in crescita. Un fenomeno che coinvolge circa l’1-2% di coloro che si rivolgono agli istituti di credito. Molti, per distribuire meglio il costo del viaggio nel tempo e alleggerire l’impatto sul bilancio mensile, scelgono di finanziare la spesa con un prestito personale. Chi da gennaio a fine giugno di quest’anno si è rivolto a una società di credito per un prestito personale da destinare alle spese di viaggio “ha puntato a ottenere, in media, 5.239 euro da restituire in 50 rate mensili del valore di 128 euro“, fa sapere Facile.it. Questa estate, stando ai numeri dell’indagine condotta per Facile.it dall’istituto di ricerca Emg, sono oltre 25 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza, ma non per tutti i costi di un viaggio passano inosservati. Dallo studio è emerso che, “considerando solo trasporti e alloggio, per le ferie 2026 gli abitanti del Belpaese spenderanno mediamente 939 euro a testa, cifra che spiega la ragione per cui in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale, in modo che questa spesa pesi il meno possibile sul budget familiare”.