Prato, al pronto soccorso gli spari di un agente contro un 22enne che cercava di fuggire

Ecco il video di quanto accaduto domenica 16 agosto nel pronto soccorso dell’ospedale di Prato, quando un agente di polizia penitenziaria ha esploso tre colpi di pistola, colpendo a una gamba con un solo proiettile un detenuto 22enne marocchino che stava tentando di fuggire. L’uomo è ora indagato dalla procura della città toscana per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Il giovane marocchino era stato arrestato poco prima dopo essere stato sorpreso mentre lanciava dall’esterno un plico contenente sostanza stupefacente all’interno del carcere della Dogaia, ed era stato trasportato in ospedale per essere medicato dopo essere caduto durante la fuga. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo si trovava sulla barella, regolarmente ammanettato e sotto la scorta degli agenti della polizia penitenziaria, quando avrebbe improvvisamente dato in escandescenza. Nonostante i limitati movimenti delle mani, sarebbe riuscito a impossessarsi di un estintore e avrebbe iniziato a minacciare gli agenti.Gli sarebbe stato intimato di deporre l’estintore, ma l’uomo avrebbe ignorato l’ordine, azionando il dispositivo e creando ulteriore confusione all’interno del reparto. Nel caos avrebbe quindi tentato di allontanarsi e raggiungere l’uscita. A quel punto un agente avrebbe esploso un primo colpo in aria, a scopo di avvertimento. Nonostante il colpo il tentativo di fuga sarebbe proseguito. L’agente avrebbe quindi sparato nuovamente mirando agli arti inferiori. Uno dei colpi ha raggiunto l’uomo a una gamba, provocandogli una ferita giudicata lieve.