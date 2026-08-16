Ferrari, record mondiale per la Luce ‘tailor made’: venduta all’asta per 40 milioni

Record mondiale per una Ferrari venduta all’asta. “Nella cornice della celebre Monterey Car Week, l’esclusiva Ferrari Luce ‘Tailor Made’ ha stabilito un record all’asta, raggiungendo la cifra record di 40 milioni di dollari. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ferrari, e questo straordinario risultato rafforzerà il sostegno di lunga data del Cavallino Rampante ai programmi educativi globali, offrendo opportunità di apprendimento e supportando iniziative scolastiche per le generazioni future”. Lo comunica Ferrari, precisando: “Messa all’asta in collaborazione con RM Sotheby’s, la prima Luce prodotta in serie ha registrato un’accesa competizione durante uno degli eventi più prestigiosi del mondo automobilistico. Questo straordinario risultato arriva un anno dopo che Ferrari aveva stabilito il precedente record di 26 milioni di dollari con una Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025, esemplare unico. Creata grazie alla sinergia tra Ferrari Tailor Made e Ferrari Design Studio, la ‘Chassis 0’ in Madreperla iridescente e semi-metallica porta in ogni suo elemento il tema della luce, da cui prende il nome. La Luce ‘Tailor Made’ sottolinea lo sviluppo tecnico all’avanguardia di Ferrari, l’ampia innovazione in termini di design, materiali e colori, e la maestria artigianale”.

I progetti a cui andranno i fondi ricavati

“Tutti i fondi ricavati saranno devoluti a progetti formativi negli Stati Uniti e nel mondo”, informa la nota di Ferrari, elencando “i progetti più importanti: M-TECH Alfredo Ferrari: un centro di formazione che aprirà a Maranello, in Italia, nel 2029, con l’obiettivo di ispirare e formare talenti da tutto il mondo, promuovendo l’innovazione tecnologica nel settore automobilistico. Collaborazioni con Save the Children per contribuire alla ricostruzione della Aveson Charter School dopo gli incendi del 2025 in California e progetti in corso per ampliare i programmi di matematica e alfabetizzazione nelle aree a basso reddito del Texas orientale; collaborazione con la Second Round Foundation, un’organizzazione no-profit co-fondata dal campione NBA e tre volte All-Star Jalen Brunson, focalizzata sulla promozione dell’istruzione nelle aree urbane svantaggiate di New York City; finanziamento di programmi di lettura e matematica doposcuola con The Boys and Girls Clubs, che coprono un’area a basso reddito della Florida meridionale”.