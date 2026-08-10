Ex Ilva, da Federacciai via libera a Gozzi per verificare manifestazione di interesse

L’ex Ilva entra nel mirino di una cordata italiana. Una domanda che da oggi diventa una vera e propria possibilità. Sta prendendo forma in queste ore. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi ha infatti avuto il via libera dal Consiglio di presidenza per sondare il terreno e capire se si può arrivare a costruire una proposta sul grande siderurgico tarantino.

Ci sono imprese italiane interessate

Il Consiglio di presidenza di Federacciai ha “ascoltato in data odierna la relazione del presidente Antonio Gozzi sulla vicenda dell’ex Ilva di Taranto e sull’eventuale coinvolgimento delle imprese siderurgiche italiane nell’iniziativa finalizzata alla ripresa e al rilancio degli impianti non interessati dal blocco dell’area a caldo conseguente all’ordinanza della Corte d’Appello di Milano”.

Verifica delle condizioni con il governo

Il Consiglio di presidenza “ha dato mandato al presidente Gozzi di trasmettere agli enti competenti, in nome e per conto di un gruppo di aziende che hanno già manifestato il proprio interesse a partecipare all’iniziativa, e di quelle che potrebbero aggregarsi nei prossimi giorni, una manifestazione di interesse subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti, necessarie a consentire l’intervento industriale”. Inoltre il Consiglio ha “dato mandato al presidente di verificare con il governo l’esistenza di tali condizioni“.

Urso vuole un Piano straordinario per Taranto

Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso parla di “Piano straordinario per Taranto”. E lo fa in merito “alla chiusura dell’area a caldo imposta dalla Corte d’Appello” che “ha innescato una bomba sociale, produttiva e occupazionale che dobbiamo assolutamente disinnescare”.

Il ministro Urso ricorda poi che Federacciai sta cercando di valutare “se esistano le condizioni per una cordata italiana che, come auspicato da Confindustria, possa presentare una propria proposta nell’ambito della procedura di gara in corso, aggiungendosi a quelle di Jindal e Flacks“.