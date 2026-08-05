Ex Ilva, Confindustria: “Incontro proficuo, ci sono le condizioni per valutare una cordata italiana”

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha organizzato un tavolo sulle prospettive degli stabilimenti ex Ilva, presieduto dal titolare del dicastero Adolfo Urso e dedicato ai progetti di sviluppo industriale e ai nuovi investimenti nell’area di Taranto. Diverse aziende hanno espresso il proprio interesse per la realizzazione di eventuali nuovi piani come Pirelli, Vestas, Webuild e Renexia.

Orsini: “Ci sono le condizioni per valutare una cordata italiana”

“Viste le nuove condizioni legate allo stabilimento dell’Ilva, si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l’industria di base del Paese”, ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al termine dell’incontro tecnico al Mimit. “Ricordiamo che dietro la produzione dell’Ilva ci sono oltre che le persone una filiera importantissima di prodotti che va in tutta Italia e in Europa”.

“C’è un interesse ovviamente a ragionare, a valutare dai nostri acciaieri, dai nostri produttori italiani la nuova condizione Ilva perché venendo a mancare la parte a caldo cambia ovviamente l’oggetto, quindi sono sono contento che ci sia questa apertura e possibilità in tempi rapidi di poter dare delle risposte”, ha aggiunto Orsini. “Noi stiamo dicendo, non da oggi, che per noi mantenere un’industria di base nel Paese per noi è fondamentale“.

“Questo è il primo incontro che abbiamo fatto col ministro su questi temi, ci stiamo lavorando, serve capire le condizioni perché ovviamente è tutto nuovo perché ovviamente, venendo a mancare pezzi della gara precedente che includeva la parte a caldo, oggi bisogna capire quali sono le nuove condizioni che stiamo esaminando e quello che stiamo cercando di fare come Confindustria è sedere insieme ai nostri nostri produttori volenterosi che comunque tengono al Paese e soprattutto possono pensare che possa essere un’opportunità”.

Il presidente Confindustria Emanuele Orsini, Roma, 5 agosto 2026 (photo by Mauro Scrobogna/LaPresse)

Urso: “Pirelli valuta un investimento fino a 100 milioni”

“Il Gruppo Pirelli sta valutando un possibile progetto di sviluppo in Puglia, potenzialmente in grado di generare un migliaio di nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta”, ha annunciato Urso leggendo una comunicazione trasmessa dall’azienda. Si tratterebbe, secondo quanto emerge dalla nota di Pirelli, della realizzazione di un centro di innovazione con pista prove, collegato all’hub di Bari dedicato allo sviluppo software, con il quale potrebbero svilupparsi importanti sinergie. L’investimento potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro e generare mille nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indiretta. La società sarebbe già in contatto con il Mimit e con la Regione Puglia per individuare il sito più idoneo.

Da Vestas valutazioni su nuove opportunità di sviluppo

Nel corso del “Tavolo Taranto” anche Vestas avrebbe confermato la disponibilità a valutare e approfondire nuove opportunità di sviluppo sul territorio che possano nascere insieme ad altri partner. L’azienda avrebbe quindi evidenziato la sua disponibilità a consolidare la struttura organizzativa attuale, stabilizzando le attività in corso nell’area e valorizzando gli investimenti già effettuati.

Da Webuild interesse per la realizzazione di un hub carpenteria

Webuild avrebbe confermato l’interesse alla realizzazione nel territorio di un hub dedicato alle opere di carpenteria. Lo si apprende da fonti presenti al tavolo. Secondo quanto illustrato dall’azienda, il progetto sarebbe collegato alla realizzazione del ponte sullo Stretto e potrebbe valorizzare la vicinanza con il polo siderurgico di Taranto.

A quanto si apprende, la realizzazione dell’hub sarebbe subordinata alla possibilità di garantire la fornitura di acciaio conforme alle specifiche richieste dal progetto e la presenza di un presidio industriale e produttivo in grado di assicurare un collegamento diretto con il cantiere. In presenza di queste condizioni, Webuild avrebbe confermato il proprio interesse all’iniziativa.

Da Renexia proposta di investimento da 150 milioni

Infine anche Renexia (Gruppo Toto) avrebbe confermato l’interesse alla realizzazione di un impianto di carpenteria destinato al settore eolico offshore. L’iniziativa prevederebbe un investimento interamente privato di circa 150 milioni di euro, l’utilizzo di circa 250mila metri quadrati di aree e una capacità produttiva stimata in circa 100mila tonnellate di acciaio l’anno. Secondo quanto illustrato dalla società, il progetto potrebbe generare fino a 1.600 posti di lavoro.