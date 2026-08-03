Ferragosto, 17 milioni di italiani in viaggio: extra budget da un miliardo per il caro carburanti

Il centro studi di Confcooperative ha presentato alcuni dati sui consumi previsti per Ferragosto 2026. Viene descritto un quadro che “evidenzia la forte polarizzazione del Paese tra chi può permettersi le vacanze e chi è costretto a rinunciarvi per difficoltà economiche”. La spesa complessiva per le vacanze agostane ammonta a 18,5 miliardi di euro, con 17milioni di italiani in movimento: 10,6 milioni di adulti e 6,4 milioni tra adolescenti e bambini. Ristorazione e servizi di ricettività fanno la parte del leone con circa 10 miliardi di euro. Tra quanti rimarranno in Italia le destinazioni preferite sono mare per il 62%; montagna per il 28%, in crescita di 6% rispetto al 2025 per l’effetto ‘fuga dal gran caldo’; città d’arte e agriturismo per il 10%.

La spesa media per famiglia, per una settimana ad agosto, si attesta sui 2750 euro (+15% rispetto 2025) ma solo per pernottamento e colazione, mentre una famiglia di quattro persone, nella settimana di Ferragosto, spenderà fino a 6.820 euro (+5% rispetto allo scorso anno). Pesano i rincari dei carburanti, dal momento che l’automobile rappresenta di gran lunga il mezzo preferito da 6 italiani su 10 per viaggi e spostamenti. Il caro pompa, infatti, peserà per un extra budget da un miliardo di euro. Rispetto allo scorso anno occorreranno 22 euro in più per il pieno diesel e 15 euro per un pieno di benzina. Ma 8,9 milioni di italiani restano a casa. Per oltre uno su due la motivazione è economica. “Il turismo conferma la sua centralità nell’economia italiana, ma i dati ci restituiscono anche l’immagine di un Paese polarizzato – dichiara Maurizio Gardini presidente di Confcooperative – perché accanto a una parte di popolazione che mantiene capacità di spesa, emerge una fascia di italiani esclusi anche dalle vacanze”.

Agriturist: “Aumentano le vacanze in campagna”

Luglio 2026 ha confermato “la forte attrattività delle vacanze in campagna, un agosto che si annuncia tra i migliori degli ultimi anni e un settembre che registra già segnali incoraggianti nelle prenotazioni”. Lo afferma Agriturist-Confagricoltura, secondo cui “è un’estate all’insegna dell’ottimismo per gli agriturismi italiani, sostenuti da una domanda che continua a premiare la qualità dell’accoglienza rurale, la varietà delle esperienze offerte e la valorizzazione delle eccellenze locali”.”Dalle colline alle zone montane, fino alle campagne vicine ai borghi d’arte e in prossimità del mare, il turismo esperienziale si conferma una delle formule più apprezzate da italiani e stranieri in cerca di relax, contatto con la natura e buona cucina”, prosegue la nota.”Le prenotazioni registrate finora ci restituiscono un quadro positivo e confermano la solidità dell’attrattività degli agriturismi italiani – dichiara Augusto Congionti, presidente di Agriturist -. È il riconoscimento del lavoro svolto dagli agriturismi nel proporre un’accoglienza di qualità, con servizi sempre più in linea con le aspettative di chi cerca benessere, sostenibilità e ama scoprire le tradizioni locali. Non a caso, l’80% degli ospiti indica proprio questi elementi tra le principali motivazioni di scelta.”

Quest’anno le rilevazioni dell’associazione di Confagricoltura indicano infatti una buona performance delle strutture diffuse nel Paese, con una domanda orientata verso soggiorni che integrano ospitalità, eventi culturali o musicali nei borghi limitrofi (27%), visite in cantina e nei caseifici con degustazioni guidate (25%), escursioni (18%), attività per bambini, sport come trekking, cicloturismo e ippoturismo. Una tendenza che potrebbe estendersi oltre l’alta stagione, come dimostrano le richieste già pervenute per settembre. A influire sulle scelte dei turisti è anche il caldo sempre più intenso, che favorisce soggiorni in collina e montagna e una maggiore propensione a viaggiare fuori dai periodi di picco, che influenzano anche le scelte delle destinazioni. Già da luglio si registra un aumento delle prenotazioni nelle aree collinari e montane, che si confermano tra le mete preferite anche per il pranzo di Ferragosto.Da un’indagine a campione, Agriturist osserva come quest’anno Veneto, Friuli, Liguria, Toscana e Umbria siano le destinazioni agrituristiche con le migliori prospettive, seguite da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lazio, Marche, Campania, Sicilia e Sardegna, con oltre il 65% di ospiti stranieri (principalmente coppie e famiglie con bambini).Agriturist in questi giorni sta seguendo con attenzione la messa in atto dei provvedimenti in materia di sicurezza delle piscine, un tema particolarmente rilevante per le molte aziende agrituristiche che offrono questo servizio ai propri ospiti: “La sicurezza delle persone nelle nostre strutture è e resta una priorità assoluta – sottolinea il presidente Congionti – Per questo chiediamo che l’applicazione delle nuove norme sia accompagnata da tempi di adeguamento compatibili con l’operatività delle imprese, soprattutto in una fase delicata come questa, in cui gli agriturismi sono impegnati a pieno regime nell’accoglienza estiva”.