Prezzi carburanti ancora su, il diesel self service a 2,184 euro

I prezzi dei carburanti salgono ancora, con un aumento sia pure di poco rispetto a ieri. Il diesel in self service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina resiste di poco sotto i 2 euro al litro. E se ci si sposta sulle autostrade i prezzi sono della benzina sono già oltre i 2 euro e quelli del gasolio superano i 2,2 euro al litro.

In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy, oggi domenica 26 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,981 euro al litro per la benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,071 euro al litro per la benzina e 2,255 euro al litro per il gasolio.

Urso: “Ci sarà un intervento con l’accisa mobile”

Il prezzo dei carburanti ha sfondato il muro dei due euro al litro. Il governo interverrà con l’accisa mobile? Questo “è il meccanismo che consente di destinare il maggior gettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi dei carburanti alla riduzione delle accise e, quindi, del prezzo finale alla pompa. Per attivare questo sistema bisogna però attendere i calcoli del ministero dell’Economia sull’extragettito Iva del mese, che saranno disponibili solo la prossima settimana, e che determineranno l’ammontare del possibile taglio”, dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Alla domanda se ci saranno altre misure, poi risponde: “Ripeto: bisogna attendere i calcoli, che non sono di competenza del mio ministero. Con l’extragettito Iva si potrà coprire la riduzione dell’accisa, mentre per eventuali altre misure bisognerebbe trovare altre coperture”. Sarebbe favorevole a un contributo per l’acquisto di carburante da caricare sulla social card ‘Dedicata a te’ per le famiglie bisognose? “Si farà una valutazione collegiale. Se si troveranno le risorse, accanto al taglio delle accise, che ha effetti generali, si potrebbero prendere misure mirate, come abbiamo già fatto per l’autotrasporto con il credito d’imposta”.

L’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva dovrebbe tenersi il 4 agosto. Potrebbe essere quella la data del decreto legge? “Penso di sì. Potremo fare una valutazione delle risorse disponibili, tenendo conto che non potremo utilizzare lo ‘scostamento di bilancio’ concesso dalla Ue e dunque non sarà facile. Del resto, osservo che in nessun Paese europeo sono stati presi nuovi interventi emergenziali nonostante all’estero ci siano aumenti dei prezzi dei carburanti superiori che in Italia. Nell’ultimo mese, il gasolio è aumentato del 4,6% da noi contro l’11,4% della media Ue e il 24,8% della Germania”.