Tim, multa dal Garante della privacy: 9,5 milioni per telemarketing

Il Garante per la protezione dei dati personali “ha sanzionato Tim per 9 milioni e 516 mila euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell’Autorità in particolare è finito l’operato di alcuni call-center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale, per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato Tim”. Così il Garante Privacy nella newsletter.

Il procedimento

Il procedimento – si legge nella newsletter-trae origine da numerosi reclami e segnalazioni relativi a chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di Tim (circa 7.000 nel 2025) mediante numerazioni non censite al Registro degli operatori di comunicazione o alterate (spoofing), spesso dirette a utenze iscritte al Registro pubblico delle opposizioni.

“Oltre al pagamento della sanzione, l’azienda dovrà introdurre correttivi nella procedura di generazione delle lead, rafforzare i controlli e la vigilanza sulla rete di vendita e adeguare le procedure di esercizio dei diritti“, informa il Garante.