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venerdì 17 luglio 2026

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Estate, l’Aci punta sulla sicurezza in viaggio

Estate, l’Aci punta sulla sicurezza in viaggio
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Presentazione della campagna con l’Anas. Presenza sia sulle strade che sui canali digitali.

“L’estate è il momento in cui milioni di italiani si mettono in viaggio. Il nostro compito è accompagnarli con sicurezza e responsabilità”. Lo ha detto il presidente dell’Aci (Automobile Club d’Italia) Geronimo La Russa intervenendo alla conferenza stampa ‘Estate sicura 2026’, organizzata a Roma da Anas.

Aci è presente sulle strade e sui canali digitali – prosegue La Russa – con uomini, tecnologia e informazione per aiutare chi parte a farlo in modo intelligente, rispettando le regole, evitando distrazioni, controllando l’auto prima di partire e facendo soste per i lunghi tragitti”.

Il 75% degli italiani, 3 su 4, sceglie l’auto per muoversi in vacanza e il 90% rimane nei confini nazionali, mentre Anas ha rilevato oltre 330 milioni di transiti sulle strade tra fine luglio e inizio settembre 2025 (+2% rispetto all’anno precedente), con spostamenti sempre più ‘intelligenti’: il 75% delle partenze avviene nei giorni feriali. Del resto i dati sul turismo dell’Istat disegnano un Paese in continua crescita.

“Da 121 anni – osserva La Russa – l’Aci è il punto di riferimento istituzionale per chi si muove”. A certificarlo sono i numeri: un presidio continuo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 con il numero verde 803.116 sempre attivo; 2mila carri Aci per assistenza, depannage e traino; 600 centri di soccorso e 2mila addetti; 130mila interventi ogni anno sulle strade; 1.500 delegazioni e 98 Automobile club provinciali. “Non solo assistenza – aggiunge il presidente dell’Aci – visto che oltre il 10% delle chiamate al 803.116 riguarda richieste di informazioni su percorsi, viabilità, itinerari secondari e turistici”.

Il presidio si affianca a una forte attività di prevenzione attraverso l’ecosistema digitale Aci. Luceverde garantisce, infatti, l’infomobilità locale in 33 città, con aggiornamenti in tempo reale su traffico, meteo e viabilità, diffusi via app, social con due novità di quest’anno: Lucy, l’agente virtuale con intelligenza artificiale generativa, e le notifiche predittive sui percorsi impostati. C’è poi Aci radio, che in dab+ e web raggiunge 74mila ascoltatori ogni giorno (+40% in un anno).

Sul fronte dell’educazione stradale nel 2025 Aci ha coinvolto 389 istituti scolastici, 778 classi e 16.125 studenti. A questi si aggiungono Sara safe factor e Ready2Go con 40mila ragazzi e 1.200 operatori delle Forze dell’ordine, e i corsi di guida sicura Aci a Vallelunga e Lainate con 12mila partecipanti.

“Prosegue e si rafforza – conclude il presidente La Russa – la collaborazione storica tra Aci e Anas su infomobilità, sicurezza stradale, gestione del traffico e individuazione delle criticità. L’attuale accordo quadro è in fase di rinnovo e prevede scambio dati, campagne di sensibilizzazione e sperimentazione di nuove tecnologie, inclusa la guida autonoma. A testimonianza della sinergia è stato presentato oggi lo spot istituzionale della campagna ‘Estate sicura’ di Anas realizzato al centro di guida sicura Aci di Vallelunga. Insieme puntiamo a una cultura della prevenzione che parte dalle scuole e arriva fino alla guida di tutti i giorni. Perché ogni vita salvata è il risultato più importante che possiamo raggiungere”.

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