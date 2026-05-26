Turismo in Italia, dati Istat 2026: sempre più in vacanza nel Bel Paese

I dati Istat sul turismo in Italia dipingono un quadro ancora in crescita: +4,2% arrivi e +7,5% presenze nel primo trimestre del 2026, con turisti stranieri che costituiscono più della metà delle presenze. Nel consueto monitoraggio sui flussi turistici in arrivo, l’Istituto nazionale di Statistica riporta che nel periodo gennaio-marzo di quest’anno gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi – cioè di clienti effettivamente arrivati in una struttura ricettiva – e 71,6 milioni di presenze turistiche, che invece indicano il numero di notti prenotate. Oltre la metà delle presenze, sottolinea l’Istat, sono dovute alla componente straniera, che rappresenta il 54,6% del totale.

Istat: trend in crescita rispetto al 2025

Questi dati – l’aumento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze – parlano di una crescita ai mesi gennaio-marzo del 2025. Non solo: l’Istituto sottolinea che ad aumentare sono anche le presenze straniere – 12,3% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – che rappresentano il 54,6% del totale. L’incremento della clientela italiana, invece, è stato più contenuto (+2,2%). Rispetto al 2025, le variazioni più consistenti delle presenze sono state registrate a febbraio e marzo: rispettivamente +3,4% e +2,7% per i turisti italiani e +11,3% e +17,4% per quelli stranieri.

I turisti preferiscono (ancora) gli hotel

Il monitoraggio Istat, poi, offre uno spaccato sulla tipologia di struttura ricettiva preferita dalla gente che sceglie l’Italia come propria meta di vacanze. Secondo i dati raccolti, il settore alberghiero ha ospitato 16,0 milioni di arrivi e 46,3 milioni di presenze. Il settore extra-alberghiero – considerando anche gli alloggi privati in case e appartamenti dati in affitto per periodi brevi per finalità turistiche – ha contribuito con oltre 6,9 milioni di arrivi e 25,3 milioni di presenze. L’incremento tendenziale più ampio delle presenze riguarda gli esercizi extra-alberghieri (+14,7%), mentre il settore alberghiero è aumentato in misura inferiore (+3,9%). Negli esercizi extra-alberghieri è aumentata la presenza dei clienti italiani (+6,5%) ma soprattutto di quelli stranieri (+21,5%). Negli alberghi a una presenza domestica rimasta sostanzialmente stabile (+0,2%) si affianca una crescita più vivace della clientela straniera (+7,5%). Nel primo trimestre, conclude l’Istat, la permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi è pari a 3,12 notti: sostanzialmente stabile rispetto al 2025 e maggiore per gli stranieri (3,53 notti) rispetto agli italiani (2,74 notti).