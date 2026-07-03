Saldi estivi 2026, al via il 4 luglio: quanto spenderanno gli italiani

È di 201 euro la spesa media a famiglia per i saldi estivi. È la stima di Confcommercio in vista delle promozioni che partono domani, in tutta Italia, a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (16 luglio). Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro – pari a 91 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. Il numero di famiglie che acquistano in saldo è di 16,1 milioni.

Felloni (Confcommercio): “Premiano modello di consumo più attento e sostenibile”

“Con l’avvio dei saldi estivi si conferma alto l’interesse dei consumatori per un appuntamento che rappresenta una grande opportunità per scegliere con più attenzione, trovare capi di qualità a prezzi vantaggiosi e dare valore ai propri acquisti”, ha detto in una nota il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio Giulio Felloni.

“I saldi sono sicuramente un momento di convenienza, ma anche un invito a comprare meglio: meno prodotti usa e getta, più consapevolezza, più durata. Acquistare nei negozi di moda significa poter contare su assortimento, consulenza e trasparenza, oltre che sostenere le imprese di prossimità e il tessuto economico dei nostri territori. È un modo per unire risparmio, stile e responsabilità, premiando un modello di consumo più attento e sostenibile“, ha aggiunto.