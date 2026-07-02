Saldi estivi 2026, 10 consigli per evitare fregature

Non sempre i tanto attesi saldi fanno rima con buoni affari. Ecco perché il Codacons, in vista del via ai saldi estivi 2026, mette in guardia i consumatori da possibili fregature, diffondendo 10 consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante gli sconti. La quota di consumatori interessati agli sconti di fine stagione si attesta anche quest’anno tra il 50% e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che hanno approfittato dei saldi furono più di 7 su 10 – spiega il Codacons – Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media, sconti online e pre-sconti oramai divenuti una prassi per tutte le catene commerciali, i saldi hanno perso il loro potere attrattivo sui consumatori, che possono fare acquisti a prezzi scontati tutto l’anno”.

I 10 consigli del Codacons