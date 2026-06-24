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mercoledì 24 giugno 2026

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Villa Certosa, venduta la residenza di Berlusconi: ecco chi l’ha comprata

Villa Certosa, venduta la residenza di Berlusconi: ecco chi l’ha comprata
Porto Rotondo, Villa Certosa, 9 agosto 2016 (Foto LaPresse)
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Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, “conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero”

Lo sceicco qatariota Hamad bin Jassim Al Thani avrebbe comprato Villa Certosa, residenza estiva in Costa Smeralda, cara al fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi. Lo ha fatto sapere Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, che in una nota “conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa”.

La notizia arriva dopo le indiscrezioni del quotidiano La Nuova Sardegna sulla vendita della dimora storica dell’ex premier a Constellation hotels holding Ltd Sca, società di investimenti con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia qatariota dello sceicco Al Thani. 

Villa Certosa venduta per 350 milioni

Dopo mesi di rumors mai confermati su diversi potenziali acquirenti, la villa di Porto Rotondo, spesso al centro dei riflettori, andrà quindi alla famiglia reale del Qatar, che ha già notevoli interessi in Costa Smeralda. Secondo La Nuova Sardegna, il prezzo di vendita della dimora dove l’ex premier amava passare le vacanze in compagnia dei suoi ospiti si aggirerebbe intorno ai 350 milioni.

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