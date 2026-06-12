Btp Italia Sì, rendimento e tasso: come funzionano

Arriva Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori privati. Questi Buoni del tesoro poliennali (Btp) sono indicizzati all’inflazione nazionale, cioè automaticamente aggiornati in base all’aumento del costo della vita. Ecco come funzionano, che rendimento hanno e quando è possibile acquistarli.

Btp Italia Sì, rendimento e tasso minimo

Il nuovo Btp Italia Sì avrà una durata di cinque anni e un premio finale extra pari allo 0,6%, destinato a chi lo acquista all’emissione e lo detiene fino alla scadenza, nel 2031. Il titolo riconosce rendimenti collegati all’inflazione nazionale, con un tasso minimo sempre garantito che potrà essere rivisto solo al rialzo. Questo tasso minimo è stato comunicato oggi, venerdì 12 giugno, dal ministero dell’Economia e delle Finanza: è stato fissato all’1,60%. L’eventuale revisione della percentuale avverrà alla chiusura del collegamento, cioè al termine del periodo di vendita iniziale, e sarà calcolata in base alle condizioni di mercato.

Il funzionamento dei BTP Italia Sì (Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Quando acquistare BTP Italia Sì

Le vendite del Btp aprono lunedì 15 giugno, sul Mot, il Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato della Borsa Italiana. La chiusura è fissata a cinque giorni dopo, venerdì 19 giugno. La vendita, tuttavia, potrebbe essere chiusa in anticipo in base al numero di richieste pervenute.

Cedole semestrali di BTP Italia Sì: come funzionano

Le cedole semestrali – cioè gli interessi periodici che lo Stato italiano paga ogni sei mesi a chi investe in questi titoli – saranno determinate con un meccanismo semplificato, basato su due sole componenti: tasso fisso, garantito anche in caso di deflazione, più tasso di inflazione nazionale, rilevato dall’ISTAT nel semestre di riferimento. L’importo delle cedole, quindi, verrà calcolato applicando la somma dei due tassi all’investimento iniziale.

BTP Italia Sì beneficia della tassazione agevolata del 12,5% prevista per tutti i titoli di Stato, dell’esenzione dalle imposte di successione ed è escluso dal calcolo dell’ISEE fino a un investimento complessivo di 50.000 euro in titoli pubblici.

Come acquistare BTP Italia Sì

Il nuovo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori si può acquistare in banca o presso l’ufficio postale dove si detiene un conto titoli, oppure online attraverso il proprio home-banking se abilitato alla funzione di trading-online, senza recarsi in filiale o presso gli uffici postali.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite due banche dealer, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. e due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco BPM S.p.A.

BTP Italia Sì potrà essere acquistato durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da mille euro nominali. Sarà possibile sottoscrivere titoli a partire da 1.000 euro. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.

Durante i giorni di collocamento non sono applicate commissioni di acquisto e l’intera domanda sottoscritta viene sempre soddisfatta. Il taglio minimo acquistabile è pari a 1.000 euro e l’investimento non è vincolato nel tempo.

Cosa sono i Btp

I Btp sono Buoni del tesoro poliennali, cioè titoli di debito a medio-lungo termine – in questo caso con scadenza a cinque anni – emessi dallo Stato. Sono, in sostanza, prestiti che i cittadini fanno allo Stato, che a sua volta si impegna a restituire la somma maggiorata del tasso di interesse prestabilito.