Crodino, morto l’inventore Maurizio Gozzelino

Addio all’inventore del Crodino, uno degli aperitivi analcolici di maggior successo in Italia da decenni. È morto, a 91 anni, Maurizio Gozzelino. A renderlo noto è il Centro Studi ‘Piero Ginocchi’. I funerali si terranno martedì alle 10 alla parrocchia di Santa Maria della Stella a Rivoli (Torino).
Gozzelino è stato l’ideatore della formula di erbe aromatiche alla base della nota bevanda lanciata nel 1965 alla Società Anonima Terme di Crodo, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Il messaggio del Centro Studi Ginocchi
“Il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo – si legge in una nota – annuncia la scomparsa di Maurizio Gozzelino, inventore della formula di elette erbe aromatiche, sapientemente dosate, che daranno poi origine al Crodino. Affabile, abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esibizionista. Ufficiale Brigata Julia 3° reggimento, gruppo Belluno, 22° batteria a Pontebba in Friuli. Premiato nel 2016 dal nostro ente con il Ginocchi d’Oro divenne anche Cittadino onorario di Crodo dal 2021. Insieme a Piero Ginocchi ha contribuito al benessere delle nostre valli. Ai familiari la nostra riconoscenza e le sentite condoglianze”.