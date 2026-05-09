Carburanti, taglio delle accise prorogato fino al 22 maggio: l’annuncio del Mef

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto sapere che “è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi”.

Giusto questa mattina il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, hanno fatto sapere che oggi il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,931 euro/litro per la benzina e 2,015 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,001 euro/litro per la benzina e di 2,084 euro/litro per il gasolio.

Tajani: “Abbiamo chiesto misure straordinarie sull’energia”

Le filiere globali “restano esposte a shock improvvisi, rincari dell’energia e dei fertilizzanti, criticità dei trasporti marittimi e della disponibilità di materiali per l’imballaggio”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un videomessaggio, a un evento di Confagricoltura a Milano. “Il governo ha risposto con provvedimenti sui carburanti e con un pacchetto di misure messo a punto con Ice, Sace e Simest”. “All’Europa abbiamo chiesto risposte straordinarie sul tema dell’energia, il ministero, tutte le ambasciate e i consolati sono a vostra completa disposizione”, ha aggiunto il vicepremier e leader di Forza Italia.